Heracles roert zich op de transfermarkt en is nog niet klaar

Het was een hectisch weekeinde in Almelo. Heracles trok Mauro Junior en Adrian Szöke aan en zag Yoëll van Nieff vrijwel zeker vertrekken. En Adrian Dalmau? Die ontbrak ook bij de spelerspresentatie.

Fardau Wagenaar

Almelo

Mauro Junior: gehuurd

Mauro Junior (20) wordt voor een jaar van PSV gehuurd. Dat is opvallend, want Heracles wil jonge spelers graag zelf opleiden en verkopen en houdt niet van huren. „Het is lastig gebleken om op zijn positie tot een definitieve oplossing te komen”, zegt Tim Gilissen, de technisch manager van Heracles. „We hebben de markt lang en uitgebreid onderzocht, maar het zat er niet in. Wij vinden het het daarom waard om Mauro te huren.”

Heracles ziet in de linksbenige Braziliaan een buitenspeler, die op rechts de strijd aan kan gaan met Silvester van der Water. „Na het vertrek van Brandley Kuwas hebben we een speler gezocht met specifieke kwaliteiten. Silvester heeft een wapen: hij is snel. Dan is het mooi om op die plek een speler te hebben met andere kwaliteiten. Mauro is creatief, technisch en heeft een goede dribbel.”

De PSV-huurling is geen klassieke buitenspeler en kan ook op het middenveld uit de voeten. „Dat was Brandley ook niet. We wilden graag een linkspoot, die tussen de linies kan spelen”, gaat Gilissen verder. De speler werd gisteren al gepresenteerd aan de fans tijdens de open dag van Heracles.

Meer eredivisieclubs hadden hun oog laten vallen op het talent, dat zaterdag het trainingskamp van PSV verliet. Waarom Heracles? Gilissen: „Omdat hij graag in Nederland wil blijven en onze manier van voetballen hem aanspreekt. En ook het feit dat we hier jaar na jaar jonge spelers ontwikkelen, trok hem aan.” (tekst gaat verder onder foto)

Volledig scherm Adrian Szoke © Heracles

Adrian Szöke: aangetrokken

Hij was de eerste van de twee aanwinsten die dit weekeinde zijn handtekening zette bij Heracles: Adrian Szöke (21). Heracles ziet in het onbekende talent een nieuwe spits, maar ook hij kan op het middenveld uit de voeten. De nieuweling heeft de Servische en Hongaarse nationaliteit en speelde de afgelopen seizoenen in het tweede team van FC Köln, dat uitkomt in de Regionalliga. Afgelopen seizoen scoorde hij twaalf keer.

Hij tekent voor twee jaar in Almelo, met een optie voor nog een seizoen. „Door hem aan te trekken hebben we weer drie spitsen. Vorig jaar hadden we Adrian Dalmau. Vincent Vermeij en Joey Konings. Nu Dalmau, Konings en Szöke”, zegt Gilissen. Al is de kans klein dat Dalmau zijn gezicht nog laat zien in Almelo. De spits ontbrak op de spelerspresentatie in Almelo en lijkt op weg naar de uitgang. Dat betekent dat Heracles nog een nieuwe spits aan de selectie toe zal voegen. (tekst gaat verder onder foto)

Volledig scherm Yoell van Nieff mag gaan © Lars Smook

Yoëll van Nieff: mag gaan

Net voor de open dag begon en de kraampjes met telefoonhoesjes, eten en Heracles-kleding open gingen, liet Heracles weten dat Yoëll van Nieff er niet bij zou zijn. De middenvelder ontbrak de afgelopen vier oefenduels met een lichte blessure, maar lijkt nu helemaal geen minuten meer te gaan maken voor Heracles. Hij is in onderhandeling met een andere club.

„Aan het eind van het seizoen hebben we naar elkaar uitgesproken dat er weinig perspectief voor hem is hier. Nu hebben we ook nog Kiomourtzoglou erbij gehaald. Als er voor hem iets voorbij komt, werken we mee”, zegt Gilissen. Om welke club het gaat, is nog niet bekend. (tekst gaat verder onder foto)

Volledig scherm Alexander Merkel (links) was er gewoon bij zondag. © BSR Agency

En verder...