Heracles schiet niet veel op met puntje in eigen huis tegen Vitesse

Heracles is in de strijd tegen degradatie niet veel opgeschoten met een puntje in eigen huis. De ploeg speelde in een zeer matige en matte wedstrijd gelijk tegen Vitesse: 0-0.

Het was een wel heel weinig opwindende strijd die Heracles en Vitesse zondag uitvochten op Erve Asito. Het hele duel waren er van beide kanten amper kansen te noteren. Alleen Luca de La Torre bezorgde het publiek een klein momentje, de middenvelder passeerde met gemak een paar Vitesse-spelers en bediende Nikolai Laursen, maar die raakte de bal niet goed.

Fred Rutten

Verder roerde het matte thuispubliek zich alleen met spandoeken. Opvallend was het doek met anti-Fred Rutten teksten. De oud-trainer van FC Twente zou in beeld zijn bij Heracles als opvolger van Frank Wormuth, die naar FC Groningen vertrekt na dit seizoen. Maar daar zit een deel van de fans blijkbaar niet op te wachten.

Weer geen Blaswich

Heracles moest het zondag opnieuw doen zonder aanvoerder Janis Blaswich, die in de warming-up uitviel met een blessure. Koen Bucker - twee dagen geleden nog ziek - nam zijn plek net als vorige week tegen PSV in. Orestis Kiomourtzoglou - de enige speler met een dikke voldoende - en Marco Rente keerden terug op het veld voor de belangrijke wedstrijd in de strijd tegen degradatie. De ploeg die uit nooit wint, moet het van thuisduels hebben.

Vijf wijzigingen

Vitesse was verre van de ploeg die donderdag op het Europese podium streed tegen AS Roma en speelde wel heel matig. Ten opzichte van die wedstrijd was het team op vijf plekken gewijzigd. Meest opvallende wissels waren Lois Openda, Jeroen Houwen (de doelman) en Matus Bero, die er meteen na rust in kwam. Ook Wormuth greep in en bracht Samuel Armenteros (voor Sinan Bakis) en Lucas Schoofs (voor Anas Ouahim) in.

Nul keer op doel

De wedstrijd sleepte zich voort. Tot ver in de tweede helft had Heracles welgeteld een keer richting goal geschoten en Vitesse nul keer. Armenteros kreeg daarna nog wel een mogelijkheid, af en toe was er een momentje van opwinding bij het begin van een aanval, maar de afwerking was steeds slordig. In de slotfase werd Vitesse nog een paar keer gevaarlijk, maar Bucker gaf geen krimp.