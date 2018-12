Heracles 'scoort' hoog met tegengoals uit standaardsituaties

Alles valt en staat met de mentaliteit, vindt Maximilian Rossmann (23). Hij is de leider in het centrum van de verdediging sinds Robin Pröpper wegviel met een zware blessure. “Bij standaardsituaties is het simpel: je blijft bij je man en je doet je werk. Je verdedigt de goal alsof het je vrouw of kind is. Je moet slim zijn en mag geen seconde verslappen.” Toch gebeurde dat dit seizoen al zestien keer. Heracles kreeg zes goals tegen uit penalty’s, zes uit corners, drie vrije trappen vlogen erin en een goal kwam voort uit een inworp. Rossmann: “De trainer vertelde ons begin deze week de harde cijfers. Ik schrok daarvan, als verdediger wil je dit niet. Dat we veel penalty’s tegen hebben gekregen, wist ik natuurlijk, maar zestien goals tegen uit standaardsituaties, is veel te veel.”