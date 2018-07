Heracles scoort zeven keer op 'Almeloos feestje'

Bij Heracles ontbrak Brahim Darri. De aanvaller is ziek en was daardoor buiten de selectie gehouden. Spelers die wel aan de aftrap verschenen waren nieuwkomers Janis Blaswich, Maximilian Rossmann en Yoell Van Nieff. Heracles speelde met twee elftallen. De eerste elf verschenen aan de aftrap, de andere elf kwamen de tweede helft in actie.

Panenka

3-1 bij rust

Konings

Na de onderbreking kwam er een heel ander Heracles binnen de lijnen. Een van de nieuwe gezichten in de ploeg was Joey Konings. De 20-jarige spits kwam onlangs transfervrij over van PSV en tekende een 2-jarig contract in Almelo. Konings liet meteen zijn voeten spreken. Nadat Dario van den Buijs uit een vrije trap de 4-1 had gescoord, was het Konings die de 1-5 voor zijn rekening nam.