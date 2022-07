Heracles sluit trainingskamp af met zege op Preussen Münster

Na de oefenwedstrijd van vrijdagavond in Verl stond opnieuw een Duitse tegenstander uit de Regionalliga West tegenover de Almelose eerstedivisionist. En opnieuw had Heracles de handen vol aan een ploeg die al langer in de voorbereiding bezig is.

Voor Heracles was het duel de vierde oefenwedstrijd, nadat de ploeg op maandag 27 juni voor de eerste maal in de voorbereiding trainde. De formatie van trainer John Lammers begon met de elf die vrijdagavond een half uur in actie kwamen: Bucker, Besselink, Driezen, Les, Olde Keizer, Ibrahimoglu, Sierra, Scheperman, Basacikoglu, Bakis en Marhoum. Besselink verving de geblesseerde Polley, die aan de ontmoeting met SC Verl een lichte voetblessure had overgehouden.

Bakis opent de score

Het was spits Sinas Bakis die in de twaalfde minuut de score opende. Dat deed hij na een fraaie crosspass van linksback Chiel Olde Keizer, die Basacikoglu bereikte. De rechtsbuiten gaf de bal vervolgens aan Bakis, die daar wel raad mee wist: 0-1.

Lang duurde de voorsprong niet, want de rappe aanvallers van Preussen Münster hielden de Heracles-verdediging wel bezig. In de twintigste minuut volgde de gelijkmaker, toen een hoekschop van de Duitse tegenstander niet goed werd verwerkt. Nadat doelman Koen Bucker nog knap redde, werd er gerust bij een stand van 1-1.

Wissels

Na een kwartier in de tweede helft volgde, net als vrijdagavond, een complete teamwissel. In het veld kwamen Bakboord, Sonnenberg, Hoogma, Roosken, Kiomourtzoglou, Schoofs, Ouahim, Laursen, Armenteros en Hansson. Onder de lat verging Timo Jansink Bucker, die net als Michael Brouwer een uur mocht spelen.

Emil Hansson had de 1-2 op zijn schoen, maar zijn inzet na een voorzet van Lucas Schoof, trof in de 72ste minuut geen doel. Even later was het wel raak voor de Zweedse aanvaller. Zijn bal verdween in de kruising, waarmee hij Heracles op een 2-1 voorsprong bracht. Preussen Münster moest het toen al met een man minder doen, nadat aanvaller Ghindovean met een rode kaart het vriendschappelijke duel moest verlaten.

Preussen Münster - Heracles 1-2 (1-1)

Scoreverloop: 12. Bakis 0-1, 20. Wooten 1-1, 81. Hansson 1-2.