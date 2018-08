Heracles sluit voorbereiding af met een nipte nederlaag in Helmond

In de eerste helft gebeurde er weinig in Helmond. Heracles speelde niet heel overtuigend en creëerde dan ook weinig gevaar. De thuisploeg stapelde de kansen ook niet op, maar stichtte wel iets meer gevaar dan Heracles. Bij de enkele kansen van de thuisploeg trad Janis Blaswich echter goed op. Vlak voor rust kwam Helmond Sport, waar oude bekende van Heracles Robbie Alflen dit seizoen trainer is, alsnog op voorsprong. Vanuit een hoekschop scoorde Arne Naudts.

Heracles trok de stand in het begin van de tweede helft bijna gelijk. Spits Adrian Dalmau schoot knap, maar de Spanjaard raakte de paal. Even later moest Heracles met tien man door. Maximilian Rossmann haalde een doorgebroken speler onderuit en werd terecht weggestuurd. In het oefenduel met Fiorentina kreeg Reuven Niemeijer rood. In overleg mocht Heracles even later weer met elf man verder. Dat was nu niet het geval.