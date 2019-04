Heracles speelt uur eerder tegen AZ

De ploeg van trainer Frank Wormuth speelt vanavond (dinsdagavond) tegen Willem II in het eigen Polman Stadion. Beide ploegen gaan voor een plek in de play-offs om Europees voetbal. Zaterdag wacht alweer het derde duel van de week tegen NAC Breda, ook in eigen huis. NAC verkeert in degradatienood, maar won in de eerste seizoenshelft thuis wel van Heracles. Afgelopen zaterdag won Heracles de eerste wedstrijd van de ‘Engelse week’ van De Graafschap.