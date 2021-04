Heracles-speler Amissi keert terug uit andere wereld: ‘In Afrika leek corona niet te bestaan’

Mo Amissi (20) heeft een paar dagen geleefd in een wereld waarin corona niet leek te bestaan. Ergens best wel prettig, maar ook apart als je net uit een strenge Almelose bubbel komt. „Er is geen corona in Afrika, zeggen ze. Ze zijn er best laks over. Je ziet wel mondkapjes, maar er zijn geen strikte regels. In het team waren er wel regels, zoals we gewend zijn in Europa. Wij letten er wel op”, zegt de Belgische Afrikaan.