Heracles-speler Breukers zou op z'n laatste dag Formule-1 willen rijden

Heracles-trai­ner Frank Wormuth: ‘Slotfase leuk voor publiek, niet voor de trainer’

21 december HEERENVEEN - Trainer Frank Wormuth van Heracles is tevreden over het punt dat zijn ploeg zaterdagavond overhield aan de uitwedstrijd tegen SC Heerenveen (1-1). „We weten dat Heerenveen thuis heel sterk is, en het werd een inspannende strijd. Uiteindelijk moeten we tevreden zijn.”