Heracles-speler Burgzorg verslaapt zich: ‘Ik word nog gestraft deze week’

2 december ALMELO - Orestis Kiomourtzoglou is 22 jaar, Frank Wormuth 60 jaar. Ze kregen in oktober allebei corona. De jonge middenvelder van Heracles was er doodziek van, zijn trainer had milde klachten. „Ik was geschokt”, zegt de speler nu.