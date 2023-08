Heracles-speler Thomas Bruns kan niet wachten tot het vrijdag is: ‘Hier leef ik naartoe’

VVV-Venlo verlost Elias Sierra van Heracles Almelo

VVV-Venlo biedt Heracles de helpende hand, door Elias Sierra (21) over te nemen. De Belgische middenvelder is er sinds zijn komst in Almelo (februari 2021) niet in geslaagd door te breken. Zijn vooruitzichten komend seizoen waren ook weinig florissant.