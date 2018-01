Heracles-spelers Pelupessy en Darri bloedfanatiek tijdens kennisstrijd

GROTE HERACLES WINTERQUIZJoey Pelupessy en Brahim Darri gaan in de tweede ronde van De Grote Heracles Winterquiz de strijd met elkaar aan. Is het een eerlijke strijd en kan Darri een potje breken? Of gaat de zege naar de grote favoriet en quizbeest Pelupessy? De voetballers strijden in de winterquiz om de titel 'slimste speler van Heracles'. Bekijk hier ronde 1 met Bram Castro en Dries Wuytens.