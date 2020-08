Heracles-spits Szöke is opeens A-international

De jonge spits is geboren in Servië, maar ook van Hongaarse afkomst. Hij mag zich zondag melden in Budapest. De nationale ploeg van Hongarije speelt twee duels in de komende interlandperiode: Turkije uit en Rusland thuis.

Szöke is aangenaam verrast met de oproep. Hij is in Almelo nog niet uitgegroeid tot basisspeler, maar is toch in de smaak gevallen. Deze voorbereiding speelt hij veel, ook omdat de nieuwe spits Sinan Bakis nog altijd niet inzetbaar is voor Heracles. De Servische Hongaar maakte vorig seizoen de overstap van het tweede van FC Köln naar zijn huidige werkgever.