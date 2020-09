Heracles-spits Szöke mag weer hopen op debuut in Hongaarse ploeg

Szöke werd voor de vorige interlands ook opgeroepen, maar toen kwam het niet tot een debuut. Afgelopen zondag had hij een basisplaats bij Heracles in het duel tegen PSV.

Hongarije speelt op 8 oktober tegen Bulgarije. De belangen zijn groot, want de ontmoeting met de Bulgaren is de halve finale van de play-offs in de strijd om een kwalificatie ticket voor het EK.

De wedstrijden tegen Servië en Rusland worden gespeeld in het kader van de Nations League. Voor Szöke is vooral het duel tegen Servië speciaal, want in dat land werd hij geboren.