Heracles stalt Oostenrijker Ibrahimoglu bij Weense club

Heracles beste in bekerthril­ler: Almeloërs verslaan Roda na strafschop­pen, met dank aan reserve­doel­man

KERKRADE - Heracles heeft in Kerkrade de tweede ronde van het bekertoernooi bereikt. Met dank aan doelman Koen Bucker, die de beslissende penalty van Roda JC in de strafschoppenserie stopte, nadat de wedstrijd in 2-2 was geëindigd.

19 oktober