Heracles steelt een punt door twee treffers Monteiro in blessuretijd

‘Als je sportman bent en je bent eergevoelig, dan wil je elke wedstrijd winnen. Ongeacht of het vriendschappelijk is of ergens om gaat”, zei John Stegeman voorafgaand aan het duel nog strijdvaardig.

Net als de voorgaande weken hamerde de trainer op een positieve afsluiting van het seizoen. Heracles is uitgespeeld, de kans op play-offs was nihili. Maar na drie nederlagen op rij was de zucht naar een zege groot bij Stegeman. Het leek lang uit te lopen op een nederlaag. Maar in blessuretijd bezorgde Monteiro zijn ploeg een onverwachts puntje.

'Hoogtepuntje'

Ook op Woudestein oogde het allemaal weinig overtuigend bij de Almelose ploeg. Paul Gladon leverde in de eerste helft twee kopballen af, maar die mochten het predicaat ‘kans’ nauwelijks dragen. De Rotterdammers, eveneens uitgespeeld in de eredivisie, gingen mee in die lijn, maar kwamen wel op voorsprong. Na een overtreding van Wout Droste, tikte Ali Messaoud binnen uit een vrije trap. Het was het schamele ‘hoogtepuntje’ van de eerste helft.

Nóg vervelender

Hoewel Gladon kort na rust wél dichtbij was met een kopkans, werd het in het vervolg allemaal nog vervelender voor Heracles en de 50 meegereisde supporters. Peter van Ooijen haalde met zijn hand de bal van de lijn en moest met rood inrukken. Mike van Duinen maakte geen fout met de penalty (2-0). Daardoor was de wedstrijd, zes minuten na de rust, al gespeeld.

Heracles mocht vervolgens de handen dichtknijpen dat het bij 2-0 bleef. Zo mikte Van Duinen net naast, nadat Wout Droste zich van de bal liet zetten door Messaoud. En keerde Bram Castro een schot van Hicham Faik met het nodige fortuin, via de paal. Terwijl Heracles lang geen vuist meer kon maken, raakte ook Jeffry Fortes in de slotfase nog het aluminium en redde Castro nog op een schot van invaller Marouane Afaker.

Monteiro

Maar de slotfase was memorabel. Vooral voor Jamiro Monteiro. Eerst dook hij op voor de doelman en schoof hij de 2-1 binnen. Die leek voor de statistieken. Maar toen Jaroslav Navratil in de slotseconden gevloerd werd en de bal op de stip ging, pakte Heracles alsnog een punt. Monteiro had ogenschijnlijk het goede gevoel, eiste de bal op en pegelde Heracles, met een penalty in de kruising, naar de 2-2.

Volledig scherm De aftocht van Peter van Ooijen. © ANP Pro Shots