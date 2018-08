Heracles strijdend ten onder tegen Fiorentina

oefenduelAPELDOORN - Na een aantal oefenzeges op rij weet Heracles Almelo weer wat verliezen is. In Apeldoorn bleek de ploeg van trainer Frank Wormuth, dat twintig minuten met een man minder speelde, niet opgewassen tegen het Italiaanse Fiorentina: 0-2.

In tegenstelling tot de wedstrijd van dinsdagavond tegen de reserves van Rosenborg, koos Wormuth met spelers als Wout Droste, Robin Pröpper, Bart van Hintum en Yoell van Nieff tegen Fiorentina voor meer ervaring binnen zijn elftal. Heracles speelt volgende week zaterdag de eerste competitiewedstrijd op bezoek bij Ajax. Dan moet de puzzel van de Duitse oefenmeester gelegd zijn.

De man waarvan werd verwacht dat hij zou vertrekken uit Almelo, Brandley Kuwas, zorgde voor het eerste gevaar van de wedstrijd. De buitenspeler staat nog altijd onder contract bij Heracles en zorgde ook in de beginfase van dit duel voor de nodige dreiging. Kuwas ontfermde zich na zo'n tien minuten spelen over de bal op de rand van het zestienmetergebied. Het schot wat daarop volgde zeilde echter voorlangs.

Strafschop Fiorentina

Aan de andere kant wisten de bezoekers uit Florence het net wel te vinden. Van Hintum voelde zich genoodzaakt om in het strafschopgebied aan de noodrem te trekken. Het buitenkansje dat volgde werd zonder moeite benut door Valentin Eysseric. Hij liet doelman Janis Blaswich kansloos met een rake strafschop: 0-1.

Volledig scherm De treffer van Valentin Eysseric wordt gevierd door Fiorentina. © Getty Images

Toen Heracles Almelo even later ook nog een rode kaart incasseerde, leek het duel voortijdig gespeeld. Ondanks aandringen bij de scheidsrechter om met elf tegen elf te blijven spelen, besloot de leidsman anders. De rode kaart werd uitgedeeld aan Reuven Niemeijer, die hard doorhaalde op zijn directe tegenstander. Niemeijer zou in de rust alsnog vervangen worden door Lerin Duarte. De Almeloërs wisten met tien man niet te voorkomen dat Fiorentina de score verdubbelde. Op slag van rust schoot Federico Chiesa zijn ploeg op 0-2.

Met elf man kwam ook het eerste gevaar van de tweede helft van Heracles. Adrian Dalmau, de Spaanse spits die tot dusver vier treffers liet noteren in de voorbereiding, zag zijn inzet naast het Fiorentina-doel belanden. Het was tevens de laatste actie van de aanvalsleider. Hij werd kort daarop uit voorzorg naar de kant gehaald voor Alexander Merkel.

Volledig scherm Reuven Niemeijer kon na een klein half uur spelen inrukken met rood. © Getty Images

Heracles drukt door

De wissel zorgde niet voor een meer defensieve speelstijl aan de kant van Heracles. In tegendeel. Eerst was het Kristoffer Peterson met een fraaie poging en een minuut later kwam Duarte een teenlengte te kort om gevaar te stichten. In beide gevallen bracht de doelman van Fiorentina redding.

De Almelose kansenregen hield ook in de slotfase van het duel aan. Pröpper (kopbal) en opnieuw Peterson (redding op schot) wisten het net niet te vinden. Ook aan Van Nieff was geen eretreffer gegund. De middenvelder kopte in de absolute slotfase voorlangs. Het was tevens het laatste wapenfeit van de wedstrijd. Heracles verliest, na eerdere nederlagen tegen SV Meppen (2-0) en Sportfreunde Lotte (2-1) voor de derde keer in de voorbereiding. Aanstaande zondag speelt Heracles op bezoek bij Helmond Sport (15.00 uur) de laatste oefenwedstrijd.

Heracles Almelo - Fiorentina 0-2 (0-2)

Score: 19. Eysseric 0-1 (pen.), 44. Chiesa 0-2.

Rood: 27. Niemeijer (Heracles Almelo)

Heracles: Blaswich (46. Brouwer), Droste, Rossmann, Pröpper, Van Hintum, Van Nieff, Niemeijer (46. Duarte), Osman, Kuwas, Dalmau (53. Merkel), Peterson.