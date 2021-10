Heracles stunt opnieuw tegen Ajax en pakt een prachtig bonuspunt

Het was knokken, het was vechten, het was overleven in de slotfase tegen Ajax. Heracles zag nog vijf minuten extra speeltijd op het bord verschijnen. Doelman Janis Blaswich speelde al een heerlijke wedstrijd, maar hield zijn ploeg in de extra tijd in leven. Het publiek maakte lawaai, het was spannend en het leverde een heerlijk feestje op.

Supporters van Ajax maakten zich al tijdens de eerste helft op social media grote zorgen: ‘Gaat het nou weer mis tegen Heracles? ‘En: Als we zo spelen, dan…’ Tenslotte won Heracles in de afgelopen vier seizoenen liefst drie keer in Almelo en is het met recht de angstgegner van de Amsterdammers.

Noah Fadiga

De thuisploeg deed het voor rust uitstekend tegen de koploper. De eerste twintig minuten waren de spelers van Frank Wormuth misschien nog wat onder de indruk, maar hielden desondanks prima stand. De trainer haalde een trucje uit in de opstelling: hij posteerde rechtsback Noah Fadiga hangend op rechts, Navajo Bakboord begon opnieuw in de basis. Fadiga zou een paar keer heel gevaarlijk worden.

Natuurlijk waren er genoeg kansen voor Ajax, zoals het schot van Antony in de zesde minuut, dat werd geblokt. Ook ruim tien minuten later was hij weer gevaarlijk, maar dit keer ging zijn schot naast. Jurriën Timber kon bijna raak koppen, maar Heracles-doelman Janis Blaswich greep met succes in. Ook Sébastien Haller was een paar keer dichtbij, maar het kostte Ajax vooral veel moeite om door de defensie van Heracles te komen.

Volledig scherm Mats Knoester (midden) gaat de strijd aan met Sebastien Haller van Ajax. © Pro Shots / Niels Boersema

Grootste kans Heracles

De grootste kans was uiteindelijk na een half uur spelen voor Heracles. Lisandro Martínez werd door Delano Burgzorg afgetroefd, maar hij zag Rai Vloet compleet over het hoofd en die stond helemaal vrij om binnen te tikken. Heracles kreeg een hoekschop mee, die werd door Mats Knoester maar net naast gekopt. Het bleef na 45 minuten 0-0 en dat is voor Ajax dit seizoen eerder uitzondering dan regel.

Heracles vocht daarna verder, al trok Ajax het initiatief net na de pauze wat meer naar zich toe. De bezoekers wilden met het oog op de wedstrijd tegen Borussia Dortmund natuurlijk niet te veel energie verliezen, maar moesten in de stromende regen wel blijven knokken tegen de Almelose vechters.

De eerste grote kans na rust was van Fadiga, maar hij vond Remko Pasveer op zijn pad. Vlak daarna was het weer Fadiga die gevaarlijk was met een schot, maar Pasveer redde opnieuw en tikte de bal over de lat. De thuissupporters zongen, hosten en genoten van de avond. Van de heerlijke reddingen ook van hun eigen doelman, van het lef van de eigen ploeg. Van de hoop op een stunt en dat lukte ook nog.

Heracles - Ajax 0-0 (0-0) Heracles: Blaswich, Bakboord (83. Polley), Fadiga, Rente, Knoester, Quagliata, Kiomourtzoglou, Vloet, De la Torre, Burgzorg, Sierhuis (78. Azzaoui) Scheidsrechter: Manschot Gele kaarten: Bakboord, Quagliata, Rente, Burgzorg (Heracles)

Volledig scherm © Pro Shots / Jasper Ruhe