Heracles-supporters hondstrouw: vliegende start op eerste verkoopdag van seizoenkaarten

Dat het nog onzeker is of er begin volgend seizoen wel voor publiek gevoetbald kan worden in Erve Asito, deert honderden Heracles-supporters niets. Trouw blijven aan je club, is het devies. Juist nu, in slechte tijden. Ook bij Patrick Maathuis, die als een van de eerste supporters zijn seizoenkaart verlengde. Maathuis slaat geen wedstrijd over, is elke thuis- en uitwedstrijd van de partij. En dat blijft zo.