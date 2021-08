Heracles tankt vertrouwen en wint ook eenvoudig van PEC Zwolle

Waar PEC al met het elftal speelde dat volgende week start in de competitie, gebruikte Frank Wormuth het duel nog voor een paar experimenten. Zo was er voor het eerst een basisplaats voor Sven Sonnenberg, stond Arian Szöke in de punt van de aanval en mocht Delano Burgzorg het weer eens vanaf de linkerkant proberen. Op de bank bij de thuisploeg zaten maar vier veldspelers, de rest van de selectie speelt zondag tegen de reserves van Heerenveen. Met dat duel wordt de oefencampagne officieel afgesloten.

Goed gevoel

Qua resultaten kende de Almelose ploeg een matig begin van de lange aanloop naar het seizoen, maar de zeges op RKC en PEC in de laatste week hebben het vertrouwen weer wat opgepoetst. Al is Wormuth de eerste die resultaten in deze fase relativeert. Zowel positieve als negatieve.

Eindelijk Burgzorg

Uitgerekend de deze week door Wormuth flink bekritiseerde Burgzorg zette Heracles na 20 minuten op 1-0. Na een fout van PEC-verdediger Sam Kersten, lag het veld helemaal open. De door Rai Vloet weggestuurde Burgzorg behield de rust en het overzicht.

Fout keeper

De bezoekers kwamen al snel weer op gelijke hoogte en dat mocht doelman Koen Bucker zich aanrekenen. De keeper, die door de blessure van Janis Blaswich de beoogde eerste keus is bij het begin van het seizoen, zag er slecht uit bij een houdbaar schot van Mustafa Saymak. Spits Slobodan Tadic had geen moeite om de fout van de goalie af te straffen: 1-1.

Weinig krachtsverschil

Al teveel krachtsverschil was verder niet zichtbaar in de eerste helft. Het onderscheid tussen de twee teams zat vooral in de manier van spelen. PEC is een ploeg, die via balbezit tot kansen probeert te komen. Heracles zakt liever wat in, waardoor het ruimte creëert voor zichzelf en kan loeren op de omschakeling.

Eerste gevaar

Nicolai Laursen zorgde na rust voor de eerste opwinding. De Deen, die op de rechtervleugel de eerste slag van zijn landgenoot Kasper Lunding heeft gewonnen, raakte van dichtbij de paal. Heracles had in die tweede helft het initiatief, maar Zwollenaar Pelle Clement was na een rappe uitbraak dichtbij een treffer. Dit keer was Bucker wel bij de les.

Een paar minuten later had Heracles de voorsprong weer te pakken. Vloet draaide vlak voor de achterlijn knap weg, en bezorgde daarna de bal met links bij Laursen die knap raak kopte: 2-1. Een prima goal. Tien minuten later tikte invaller Mohammed Amissi de bal onder doelman Kostas Lamprou door: 3-1. Het machteloze PEC mocht in het laatste deel blij zijn dat het daar bij bleef.

Heracles - PEC Zwolle 3-1 (1-1)

20. Burgzorg 1-0, 38. Tedic, 65. Laursen 2-1, 75. Amissi 3-1

Heracles: Bucker; Fadiga, Sonnenberg, Knoester, Quagliata; Schoofs (70.De La Torre), Kiomourtzoglou, Vloet; Laursen, Szöke, Burgzorg (60. Amissi)