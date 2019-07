Heracles tegen Vroomshoopse Boys zonder Dalmau

Hij was kwaad, omdat een bod van Maccabi Tel Aviv door Heracles was afgewezen. De speler kan in Israël veel geld verdienen en wil de stap graag maken. Afgelopen week kreeg Dalmau de kans om zijn emoties tot rust te laten komen. Een week later zijn de feiten nog hetzelfde: er is geen hoog genoeg bod voor hem en Heracles laat zich niet onder druk zetten door de spits en zijn zaakwaarnemers. Overigens heeft ook Heerenveen interesse in de aanvaller van Heracles.