Heracles-trainer Frank Wormuth gooit elftal op de kop

Duimen voor topjaar 2021: ‘Gewoon’ weer in stadion potje voetbal kijken

31 december De vooruitzichten waren zo mooi: 2020 zou een top sportjaar worden. Met de Olympische Spelen en het EK voetbal - ook nog eens deels in eigen land - als de twee evenementen van de buitencategorie. En met tal van evenementen in deze regio. Totdat het coronavirus de sportwereld zo goed als lam legde. Het seizoen 2019/2020 in de eredivisie werd afgebroken. En dit seizoen bleven de stadions op de eerste paar duels na pijnlijk leeg. Dezer dagen blikken we op deze site terug op het dramatische sportjaar én kijken we vooruit naar 2021. Een jaar waarin de sportwereld ons hopelijk weer vermaakt en toelacht.