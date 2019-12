Heracles-trainer Frank Wormuth: ‘Slotfase leuk voor publiek, niet voor de trainer’

Middenmo­ters Heerenveen en Heracles schieten weinig op met een punt

20:54 Heerenveen is er niet in geslaagd om te winnen van Heracles Almelo. De thuisploeg had de grootste kansen om er met de winst vandoor te gaan, maar slaagde er niet in om in het laatste halfuur te scoren. Het duel eindigde in 1-1.