Heracles-trainer Frank Wormuth wil af van het egoïsme: ‘We zijn nog geen team’

podcast ballen verstand ‘Niet-gevacci­neer­de spelers FC Twente en Heracles hebben ook verantwoor­de­lijk­heid naar de ploeg en de club’

10 september ENSCHEDE/ALMELO - Na de interlandbreak pakt de eredivisie de draad weer op. Dat gebeurt alleen zonder Feyenoord en Heracles, want die wedstrijd is uitgesteld. FC Twente moet wel aan de bak, FC Utrecht komt naar Enschede. Na één punt uit drie duels snakt de club naar een zege. In de podcast De Ballen Verstand blikken Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde vooruit op dat duel.