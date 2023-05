Heracles-trainer John Lammers heeft nu al zin in volgend seizoen: ‘Wij moeten ons handhaven in de eredivisie’

Heracles staat voor ‘mooie apotheose’ van de competitie

Nog twee wedstrijden en dan weet Heracles of het volgend seizoen als kampioen terugkeert in de eredivisie. Het is een apotheose in de Keuken Kampioen Divisie om je vingers bij af te likken. „Hiervoor ben je voetballer geworden”, zegt trainer John Lammers van de Almelose koploper.