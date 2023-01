Heracles-trainer John Lammers niet in paniek na nederlaag tegen PEC: ‘Spelers moeten ook kans op revanche hebben’

LIVE | Heracles neemt het in eigen huis op tegen laagvlie­ger TOP Oss

Heracles Almelo speelt vanavond op Erve Asito tegen TOP Oss. De ploeg van John Lammers hoopt na overwinningen op Willem II (1-2) en NAC Breda (5-1) ook de volgend ploeg uit Brabant te verslaan. We houden je in onderstaand liveblog op de hoogte van de belangrijkste momenten in de wedstrijd.

19 november