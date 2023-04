Heracles-trainer Lammers baalt van nederlaag tegen De Graafschap: ‘Absolute wil ontbrak bij ons’

Oer-Heraclied Mark Looms droomt van terugkeer bij zijn club: ‘Dat zou mooi zijn!’

Hij speelde 350 wedstrijden voor Heracles. In twaalf seizoenen, waarvan zeven in de eredivisie. Oer-Heraclied en Almeloër Mark Looms (41) droomt van een comeback bij zijn club. In de technische staf, wellicht als hoofdtrainer. „Heracles zit in mijn hart”, zegt hij bij Toafelproat, de seniorensupporterssoos.