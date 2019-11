Heracles-trainer na terechte nederlaag: ‘We hadden ook met 5-0 kunnen verliezen’

Frank Wormuth kon niet veel anders dan zijn collega Fred Grim feliciteren. Zijn ploeg Heracles was geen schim van het team dat het de laatste weken was, had ook de coach gezien. “We hadden grote problemen met RKC”, zei hij. “We hebben wel wat kansen gehad, maar we hadden ook met we met 5-0 kunnen verliezen.” Wormuth complimenteerde RKC, dat in zijn ogen een ‘fantastische wedstrijd’ had gespeeld.