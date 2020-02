Heracles-trainer Wormuth hekelt Getafe en wil Ajax op eigen manier bestrijden

„Ik wil het als coach niet hebben dat een speler doet alsof zijn hoofd er af is gehakt, en dertig seconden later rent hij alweer vrolijk over het veld. Ik wil het niet hebben dat mijn spelers zulke overtredingen maken en aan de lopende band schwalbes. Ik heb me enorm gestoord aan het spel van Getafe en ja, dan kan iedereen wel roepen dat de spelers van Ajax daar niet in mee moeten gaan, maar dat zijn ook mensen. Blijf onder zulke omstandigheden en na zulke provocaties maar eens rustig.” Eén aspect van het spel van Getafe zou Wormuth overigens wel willen kopiëren. „De bereidheid van de spelers om maar te blijven lopen, was ongelooflijk.”

Ander Heracles

Mo Osman vraagteken

Grote vraag is of Mo Osman gaat spelen. De middenvelder, die in normale doen één van de betere spelers is van Heracles, zit al tijden in een wak. Wormuth: „Het probleem van Mo is dat hij in zijn hoofd bang is voor blessures. Je moet niet vergeten dat hij in de eerste seizoenshelft heel lang geblesseerd is geweest en dat het drie keer is misgegaan op het moment dat hij bijna weer klaar was voor een rentree. Hij speelt nu op een wijze zoals hij dat voor zijn periode bij Heracles ook deed, terwijl hij juist bij ons heeft duelleren. Dat heeft hem op een hoger niveau gebracht. Het is nu aan hem en ons om hem weer op dit level te krijgen. Maar het dilemma voor een trainer is: kunnen we daar op wachten, en blijven we hem vertrouwen geven, of verdienen nu andere spelers een keer een kans?”