Heracles-trainer Wormuth: ‘In de rust was ik boos op mijn spelers’

AMSTERDAM - Heracles-trainer Frank Wormuth hield dubbele gevoelens over aan de 4-1 nederlaag bij Ajax. „Natuurlijk is Ajax een klasse beter en heeft het betere spelers en het betere van het spel. En uiteraard was de zege verdiend. Maar we hadden Ajax het moeilijker kunnen maken. Ik had er vooraf echt vertrouwen in dat we hier een resultaat hadden kunnen spelen.”