Heracles-trainer Wormuth over ontvangen betaalverzoekjes: ‘Het was een metafoor’

„Het was een metafoor”, zegt hij. „In de emotie. Ik vond dat we de fans eigentlich sollen (eigenlijk moeten) terugbetalen. Ik ga daar natuurlijk helemaal niet over, de club gaat daar over. Dat gebeurt toch ook niet echt hier in Nederland? Achteraf gezien was het voor de neutrale toeschouwer en voor de fans van Excelsior best een leuke wedstrijd om te zien, met negen goals. Zelf was ik helemaal niet content met ons optreden, met name in de laatste 20 minuten.”

Hij wilde de spelers een dag later eigenlijk integraal naar de wedstrijd laten kijken. „Maar er stonden twee leiders op in het team, zij zeiden: ‘trainer, we begrijpen wat je ons wilt laten zien, maar we weten wat we fout hebben gedaan. We willen met het oog op de wedstrijd tegen PSV (woensdag) graag een positieve manier vinden om deze wedstrijd te verwerken’. Prima, voor mij is het belangrijk dat ze begrijpen waar het om gaat en dat ze opstaan. Dat hebben ze gedaan.”

Angstig