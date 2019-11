Heracles-trainer Wormuth: ‘Spelers krijgen kans op rehabilitatie’

Trainer Frank Wormuth speelt tegen VVV met dezelfde elf als tegen RKC Waalwijk. „Ik heb overwogen om veel spelers te vervangen, maar we hebben besloten deze spelers toch nog een kans te geven op rehabilitatie.” Hij benadrukt: „De spelers wilden niet slecht spelen en verliezen, het was een mentaal ding. Sommigen dachten: ‘Als we maar niet verliezen tegen RKC’. Anderen hebben gedacht: ‘Daar redden we ons wel uit’. Niet dus.”