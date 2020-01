Heracles-trainer Wormuth: volgende keer een latere vlucht

CADIZ - Heracles-trainer Frank Wormuth kijkt tevreden terug op het trainingskamp in Spanje. Hij vindt alleen dat hij een ding beter had moeten inschatten. „De heenvlucht was te vroeg, dat is mijn fout.”

De selectie vertrok vrijdagmiddag uit Spanje, waar het afgelopen week logeerde in een resort aan de kust. Niet in de buurt van Marbella, waar de ploeg voorheen vaak neerstreek, maar in de regio Cadiz. De zee op een minuut lopen, elke dag zon en een goed trainingsveld. „Dat was allemaal top”, vindt trainer Frank Wormuth.

Hij neemt zichzelf een ding kwalijk: de vroege heenvlucht van vorige week zaterdag. „Ik wilde op de eerste dag per se trainen, dus vroeg om een vroege vlucht. Dat heb ik niet goed ingeschat. We moesten midden in de nacht opstaan en doorgaans duurt het dan twee dagen voor iedereen weer fit is. Je moet dan voorzichtig zijn in de training.”

Zieken

De trainer gaf eerder al aan niet de grootste fan te zijn van een trainingskamp naar de zon in de winter. „Er zitten twee kanten aan. Je verandert van klimaat en de kans om ziek te worden is daardoor groter. Wij hadden twee zieken, Kiomourtzoglou en Cijntje. Je weet niet of ze thuis ook ziek waren geweest, dat kan natuurlijk. Aan de andere kant zijn we als team veel bij elkaar geweest en dat is alleen maar goed voor de teambuilding.”

Heracles speelde twee oefenduels: het won van Borussia Mönchengladbach en speelde gelijk tegen FC Sion. De zege op Gladbach was knap, de nummer twee van de Bundesliga had eerder die dag getraind, net als Heracles en stelde in zowel de eerste als de tweede helft een mix op van eerste- en tweede-elftalspelers. Voor rust stelde Wormuth het eerste op en na rust het tweede. „Als je tegen een club uit de Bundesliga speelt en je ziet dat de spelers doen wat we hebben afgesproken, dan kan ik alleen maar positief zijn”, vindt de trainer.

