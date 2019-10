Heracles-trainer Wormuth waakt voor de ‘november-blues’

Twee keer dezelfde tegenstander in een week blijft apart en toevallig, maar komt best vaak voor. Deze week nog in Duitsland, waar HSV en Stuttgart elkaar afgelopen weekeinde in de tweede Bundesliga troffen en gisteren in de beker tegenover elkaar stonden. Heracles treft dus twee keer RKC, eerst in Almelo, zaterdag uit in Waalwijk. „We gaan uit van een normale situatie. Eerst de beker en na die wedstrijd gaat het vizier op zaterdag. En dan treffen we toevallig dezelfde tegenstander”, zegt trainer Frank Wormuth. „Ik kan nu niet voor twee wedstrijden praten.”