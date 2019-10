Heracles-trainer Wormuth: ‘We waren extreem effectief’

,,Ik heb vooraf tegen mijn ploeg gezegd, dat we alleen een kans maken als we hoog druk zetten op PEC Zwolle. Dat lukte in de eerste helft totaal niet”, zag Wormuth. Daar is geen woord aan gelogen, want Heracles kwam er tot aan de openingstreffer niet aan te pas en moest constant achteruit lopen. ,,We waren aan het zwemmen voor rust. Ik schrok bijna van de 1-0. Die viel totaal uit het niets.”

Gevochten

Wat Wormuth na de theepauze zag, stemde hem veel meer tevreden. ,,Het was vergelijkbaar met wat we in de tweede helft in het uitduel bij Feyenoord zagen. We hebben meer gevochten dan echt gevoetbald, maar we hebben wel met elkaar gewerkt. In de slotfase hebben we nog enkele zeer grote kansen gehad. We zijn dan extreem effectief geweest, maar op dat moment hadden we zelfs nog meer goals kunnen maken, ook al was dat niet terecht geweest.”