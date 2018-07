Heracles trekt 2-0 achterstand recht op volgepakt Billerbeck

Heracles voorbereiding Almelose 'gründlich­kei­t' op Duitse bodem

10:09 ALMELO/BILLERBECK - Het kost de Duitsers Maximilian Rossmann en Janis Blaswich geen moeite om te wennen bij Heracles. De trainer is Duits, de manier van trainen ook en afgelopen week was de ploeg op trainingskamp in Billerbeck. Duitsland dus.