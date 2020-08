Heracles trekt Duitse centrale verdediger aan

Rente komt over van Borussia Dortmund II, waar hij sinds 2018 in totaal 46 duels speelde. „Met Marco erbij hebben we de benodigde extra rechter centrale verdediger. Hij heeft de kenmerken die we zoeken op die positie. We denken dat hij het in zich heeft binnen afzienbare tijd door te groeien naar het vereiste eredivisieniveau”, zegt technisch directeur Tim Gilissen: