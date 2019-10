Heracles uiteindelijk met ruime cijfers langs PEC Zwolle: 4-0

Heracles was in de openingsfase zeker niet de betere ploeg. PEC Zwolle had constant het balbezit en voetbalde prima. Dat leverde alleen niet echt kansen op voor de ploeg van John Stegeman. De eerste echte kans van Heracles was gelijk raak. Lennart Czyborra plukte een bal knap uit de lucht en schoot goed raak.

Die treffer zorgde er gelijk voor dat Heracles beter ging voetballen. Heracles was meer aan de bal en kreeg via Mauro Junior en Cyriel Dessers ook enkele schotpogingen. PEC Zwolle bleef echter ook loeren op kansen. Iliass Bel Hassani nam een lange bal knap aan, maar de oud-Heraclied kon niet uithalen.

Kansen

Het begin van de tweede helft was aantrekkelijk. Via Dessers en Orestis Kiomourtzoglou kreeg Heracles meerdere kansen op de 2-0, maar doelman Mous stond constant op de goede plek. PEC Zwolle bleef daarentegen ook gevaarlijk. Via linksback Kenneth Paal kregen de gasten twee grote kansen op de gelijkmaker, maar de bal ging er niet in.

Derde treffer

Na een ruim uur spelen werd Heracles steeds sterker. Dat leverde ook al snel een treffer op. Silvester van der Water was het eindstation van een mooie combinatie tussen Dessers en Mauro Junior. Deze treffer betekende gelijk de beslissing in de wedstrijd. PEC Zwolle kwam niet meer aan het sterke spel van de eerste helft toe, terwijl Heracles bleef loeren op de derde treffer. Die viel tien minuten voor tijd. Mauro Junior schoot een rebound van Joey Konings goed binnen. Joey Konings maakte met buitenkant links zelfs nog de vierde treffer in de blessuretijd. Daar bleef het bij in Erve Asito. Een terechte en eenvoudige zege voor Heracles.

Heracles – PEC Zwolle 4-0 (1-0).

17. Czyborra 1-0, 65. Van der Water 2-0, 80. Mauro Junior 3-0, 90. Konings 4-0.

Heracles: Blaswich, Bakboord, Pröpper, Knoester, Czyborra, Kiomourtzoglou, Merkel, Mauro Junior (86. Szöke), Van der Water (78. Bijleveld), Dessers, Dos Santos (66. Konings).

PEC Zwolle: Mous, Bajselmani (71. Thy), Lachman, Nakayama, Paal, Hamer, Saymak (20. Bruns), Clement, Van Crooij, Ghoochannejhad , Bel Hassani.