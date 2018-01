Heracles: van Epe naar Estepona

Heracles koos er vorig jaar voor om het kamp op te slaan in het Gelderse Epe, de woonplaats van de trainer. ,,Omdat de competitie eerder begon dan dit seizoen en we de tijd te kort vonden om op reis te gaan'', legt hij uit. Het beviel, maar het was koud en vorst doet weinig goeds met een veld. ,,Het belangrijkste is dat we tijdens een trainingskamp met de groep bij elkaar zijn, of dat nou hier is of ergens anders.''



Hoogma neemt deze week, zoals elk jaar, de staf en de spelers apart. Om te evalueren en een blik te werpen op de toekomst. Het contract van de trainer loopt af, net als dat van een deel van de groep. ,,Maar het belangrijkste is dat we hier een fundament leggen voor de tweede seizoens-helft'', zegt Stegeman.



,,Overigens'', vervolgt hij, " zegt een goed trainingskamp niet per se iets over het verloop van de rest van de competitie. Ik roep al jaren dat het goed was en dan verlies je de eerste wedstrijd. Afgelopen zomer was ik niet tevreden over de voorbereiding, ik hoopte vooral dat we er klaar voor waren. Wonnen we van Ajax.''