Heracles van 'kippen zonder kop', naar prima tweede helft

Zijn ploeg was in de eerste helft afgestraft door de landskampioen, het stond na 45 minuten 0-3 en daar was Heracles nog goed mee weg gekomen ook. ,,In de eerste helft speelden we zonder vertrouwen, als kippen zonder kop. Wij leiden de goals van Feyenoord twee keer in.



Tevreden

Maar daarna hebben we gepoogd aan te vallen, druk te zetten en kansen gecreëerd. En ik ben niet achterlijk, mensen zullen zeggen dat Feyenoord de gaskraan dichtdeed in de tweede helft en we staren ons er ook niet blind op. Maar met de tweede helft kunnen we wel tevreden zijn.''​