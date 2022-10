Heracles verbindt Holtenaar Sem Scheperman langer aan de club

Tien keer in actie

Dit seizoen miste hij alleen het duel tegen FC Den Bosch, vanwege een blessure die hij een dag eerder aan de afsluitende training had overgehouden. Vorig seizoen, op 11 mei, maakte hij zijn officiële debuut in de wedstrijd tegen RKC Waalwijk in de eredivsie. Tot op heden kwam Scheperman tien keer in actie voor Heracles.

Nico Jan Hoogma

Technisch directeur Nico Jan Hoogma is blij met de contractverlenging van Scheperman. „Sem heeft zich in de afgelopen maanden uitstekend ontwikkeld. Hij kwam dit seizoen in nagenoeg alle wedstrijden in actie en dat is veelzeggend over zijn waarde voor onze ploeg. Dat we zijn contract openbreken en verlengen is dan ook een beloning voor zijn inzet en voortgang”, aldus Hoogma over de nieuwe overeenkomst tot medio 2025, met een optie tot een extra jaar.