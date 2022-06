Heracles-verdediger Fadiga op weg naar het Franse Brest

Bij Heracles hebben volgens technisch directeur Nico Jan Hoogma drie spelers zo’n clausule na een degradatie. Eén van die drie is Justin Hoogma, maar die heeft al laten weten niet weg te willen.

Het Franse medium RMC Sport zegt dat Brest 350.000 euro moet betalen voor Fadiga die nog een eenjarig contract had bij Heracles. De Belg ontbreekt deze week al op de trainingen van Heracles.

Fadiga kwam in 2020 over van Volendam en werd in Almelo basisspeler. Met Navajo Bakboord en Robin Polley heeft Heracles al twee rechtsbacks in de selectie. Brest is een club op het hoogste niveau in Frankrijk. Het afgelopen seizoen werd het zeventiende in de Lique 1.