Heracles-verdediger Navajo Bakboord na nachtje ziekenhuis weer thuis

Gewapend met een flink portie vertrouwen, overgehouden aan de zwaarbevochten zege maandag tegen MVV, gaat Heracles vrijdagavond de strijd aan met Willem II. Als de overwinning in Maastricht de Almeloërs iets heeft geleerd, is het wel dat kwaliteit op het veld alleen niet voldoende is. „Dit was de manier waarop ik Heracles graag zie spelen”, zegt trainer John Lammers over de instelling van zijn ploeg.