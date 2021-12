Heracles verder in de problemen: einde seizoen dreigt voor Azzaoui

ROTTERDAM - De kans dat Heracles dit seizoen nog kan beschikken over Ismail Azzaoui is klein. De vrees bestaat dat de aanvaller zijn kruisband heeft gescheurd. De blessuregevoelige Belg overkwam dat al twee keer eerder in zijn loopbaan: in 2016 en 2018. Toen was het beide keren de andere knie.

Azzaoui verliet woensdag op krukken De Kuip, zijn been ingepakt in een brace. De spelersbus stond voor de deur, maar Azzaoui ging terug naar Almelo met de directeuren Rob Toussaint en Tim Gilissen.

De trainers Frank Wormuth en René Kolmschot stonden er bedremmeld bij te kijken. De 2-1 nederlaag tegen Feyenoord was vervelend, maar dat woog niet op tegen het verlies van een speler voor de rest van het seizoen. Azzaoui was nota bene een vraagteken voor de wedstrijd, maar uiteindelijk was hij fit genoeg om te starten. Al vroeg in het duel ging het mis, na een onschuldige botsing met Tyrell Malacia. De kreet van ontzetting die door het legio stadion ging na zijn val, liet niemand onberoerd.

Van slag

Aanvoerder Janis Blaswich riep de aangeslagen spelers meteen in een kring bij elkaar om ze op te peppen. „Er ging een schok door het elftal. De jongs waren van slag, en dat zag je ook in de fase daarna tot aan de rust”, aldus Wormuth. „We hebben het daar in de rust ook over gehad. Ik heb gezegd: hoe lastig ook, maar jongens vergeet het. We kunnen hier niets meer aan doen, en houd je aan je taken. Dat hebben ze in de tweede helft goed omgezet, want ik vond dat we prima speelden.”

Volledig scherm Ook de Feyenoorders Fredrik Aursne, Marcos Senesi en Gernot Trauner kijken aangeslagen naar de geblesseerde collega Ismail Azzaoui. © ANP

Weinig creativiteit

Wat de blessure van Azzaoui voor Heracles extra vervelend maakt is, dat er van hem het nodige werd verwacht na het wegvallen van Rai Vloet. Zo was Azzaoui van grote waarde in de laatste wedstrijd die Heracles won, thuis tegen Fortuna. De eerst aangewezen vervanger van Azzaoui, Bilal Basacikoglu, heeft nog weinig laten zien en viel ook woensdagavond zwak in. „We zijn met Azzaoui onze tweede creatieve speler kwijt”, aldus Wormuth. Dat gemis valt binnen de huidige selectie nauwelijks op te vangen. „We hebben dit seizoen geen geluk, je kunt ook zeggen: we hebben veel pech”, aldus Wormuth. Afgelopen zondag ging Heracles bij FC Utrecht in de laatste seconde onderuit door een ongelukkige eigen goal van Mats Knoester.

Kleine nederlagen

Van de laatste zeven duels verloren de Almeloërs er vijf. Opvallend is dat Heracles vaak met een klein verschil onderuitgaat: 2-1 bij Cambuur, 1-0 tegen PEC Zwolle, 1-0 tegen FC Twente, 1-0 bij FC Utrecht en 2-1 woensdagavond bij Feyenoord. Heracles heeft na veertien duels veertien punten en staat op plek veertien. Zaterdag speelt de ploeg thuis tegen Heerenveen.