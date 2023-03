Heracles verder met Rente en Bucker; wisselspeler Deyonge mag uitzien naar andere club

De nummer twee van de eerste divisie is in onderhandeling geweest met spelers waarvan het contract afliep. Voor 1 april moeten clubs in het betaald voetbal de contracten van de voetballers met aflopende verbintenissen hebben opgezegd, dan wel de opties hebben gelicht. Doet een club dat niet, dan lopen de contracten in het eerste geval op dezelfde voorwaarden automatisch door. Wordt een optie niet gelicht, dan kunnen spelers voor nop naar een andere club vertrekken als het contract eindigt.

Technisch directeur Nico-Jan Hoogma laat weten dat Heracles de opties in de verbintenissen van Marco Rente en Koen Bucker gelicht, waardoor de verdediger en doelman ook komend seizoen in Almelo onder contract staan. „Rente en Bucker zijn twee waardevolle spelers binnen onze selectie, dus we hebben deze opties zonder twijfel gelicht”, aldus Hoogma.

Volledig scherm Koen Bucker verving vorig seizoen in de eredivisie een aantal wedstrijden doelman Janis Blaswich. © Pro Shots

Rente is van origine een rechter centrale verdediger, maar wordt dit seizoen door trainer John Lammers veelal ingezet als rechtsback. De Duitser zou aanvankelijk het gedegradeerde Heracles verlaten voor het Engelse Coventry City, maar die deal ging tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen op het laatste moment niet door. Koen Bucker stond het vorige seizoen twaalf wedstrijden onder de lat als de vervanger van de geblesseerde Janis Blaswich. Sinds de terugkeer van Michael Brouwer, de vaste keuze van Lammers, moet Bucker het doen met een plaats op de reservebank.

Armenteros opgezegd

Het contract met Samuel Armenteros is pro forma opgezegd. „We hebben een gezamenlijke optie voor nog één jaar die we na het seizoen samen gaan bespreken. Dit betreft dus voor nu slechts een formele opzegging, maar nog geen definitief besluit”, aldus Hoogma over de 32-jarige Zweedse spits, die vorig jaar januari voor de tweede maal terugkeerde bij Heracles. „Aan het einde van het seizoen gaan we samen met hem in gesprek.”

Volledig scherm Heritier Deyonge in het shirt van zijn nieuwe werkgever. Het avontuur van de Belgische verdediger houdt er na één seizoen al mee op. © Nesimages

Voor één van de huidige selectiespelers is geen toekomst in Almelo: Heritier Deyonge. Het avontuur van de 20-jarige Belgische verdediger is mislukt bij Heracles. Deyonge kwam afgelopen zomer transfervrij over van Olympique Lyon, waar zijn contact afliep. Hij tekende een contract voor één seizoen met een optie voor nog twee seizoenen in Almelo. Deyonge, die onder meer zeven jaar in de jeugd van PSV heeft gespeeld voor zijn overstap naar Frankrijk, kon de verwachtingen niet waarmaken.

Niet wat we verwacht hadden

Hoogma: „De samenwerking is helaas niet geworden wat we er beiden van hadden verwacht. Omdat Deyonge de laatste tijd toch al niet in de plannen voorkwam, hebben we hem de ruimte gegeven om alvast uit te kijken naar een goede vervolgstap in zijn carrière. We hebben samen besloten dat hij een individueel trainingsprogramma zal gaan volgen.”

Het contract van de dit seizoen van een zware knieblessure herstelde Ismail Azzaoui moet volgens Hoogma voor 1 mei gelicht worden. Daarover kan de technisch directeur nu nog niets zeggen. „We zijn heel blij dat Azzaoui gelukkig weer ingezet kan worden en bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd.” Ook voor reservedoelman Robin Jalving heeft de club een maand langer de tijd om formeel actie te ondernemen.

Abed Nankishi

En dan is er nog Abed Nankishi, die dit seizoen gehuurd wordt van Werber Bremen. De jonge Duitse aanvaller revalideert momenteel bij zijn werkgever. Hoogma hoopt dat Heracles gedurende de rest van de competitie Nankishi nog in kan zetten. „In de eerste plaats is het vooral voor Nankishi heel vervelend dat hij zo vaak geblesseerd is. De doelstelling van zowel Bremen als ons was dat hij hier veel minuten zou maken. Dat is er nog niet echt van gekomen. Daarover gaan we in gesprek met zijn club.”