Heracles ‘vergeet’ Feyenoord voor rust pijn te doen en ligt uit de beker

ROTTERDAM - Heracles beet woensdagavond met een aangepaste ploeg van zich af tegen Feyenoord, maar de ploeg strandde wel in de achtste finales van de beker. Aardig gespeeld, niet doorgebeten op de momenten dat het kon: dat was het verhaal van de wedstrijd (3-2).

Heracles had een matig Feyenoord in de eigen Kuip pijn kunnen doen, maar de ploeg liet zich vlak voor en na rust verrassen. Positief was in elk geval dat het elftal na de wanprestatie bij FC Utrecht weer wat kleur op de wangen had. Er zat tenminste leven in de ploeg en zeker in de eerste helft zag het er aan de bal ook heel aardig uit. Maar op de momenten dat de mogelijkheden er waren, liet Heracles Feyenoord er mee wegkomen.

Veel aanpassingen

Met het oog op het zware programma in deze periode had trainer Frank Wormuth het elftal van Heracles op maar liefst zes posities veranderd ten opzichte van de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen FC Utrecht. Zo zaten Vloet, Breukers, Bakis en Kiomourtzoglou op de bank en waren er basisplaatsen voor onder meer Bijleveld, Hardeveld, De La Torre en Azzaoui. Die laatste speelde op de plek van Vloet met Burgzorg voor hem en die keus van Wormuth pakte in de eerste helft goed uit.

Verrassingsact na aftrap

Curieus was de aftrap van de wedstrijd, want binnen tien seconden stond Burgzorg al alleen voor doelman Marsman. Terwijl iedereen er vanuit ging dat Azzaoui de bal terug zou spelen, ging hij er snel vandoor. Met die ingestudeerde ‘fopactie’ verraste hij iedereen, maar de beloning voor de verrassingsact bleef dankzij een goede redding van Marsman uit. De omhaal van Van der Water uit de rebound eindigde in het zijnet.

Heracles betere ploeg

Heracles was daarmee binnen een paar seconden al gevaarlijker dan tegen Utrecht in 94 minuten tijd. Die snelle kans was de opmaat voor een eerste helft waarin het vernieuwde Heracles prima voor de dag kwam. Sterker nog: De Almeloërs waren de betere ploeg en kwamen na 29 minuten ook terecht op voorsprong. En opnieuw vonden Azzaoui en Burgzorg elkaar. De Belgische Marokkaan stuurde de spits weg, die ijzig kalm Marsman omspeelde: 0-1. Met iets meer precisie had Heracles voor de pauze al afstand kunnen nemen van het ongekend lamlendig spelende Feyenoord, dat geen schim was van de ploeg die Ajax in De Klassieker na rust het vuur aan de schenen legde.

Tegengoal met een luchtje

Dat het bij rust toch 1-1 stond, was dan ook een domper voor Heracles, dat nog geen moment in de problemen was geweest. Die treffer kwam ook nog eens gelukkig tot stand en viel toen de minuut blessuretijd al was verstreken. Heracles kreeg de indraaiende vrije trap van Berghuis niet weg, waarna de bal per toeval voor de voeten van Sinisterra belandde. De vraag is, of de goal ook geteld had als er een VAR was geweest, want het leek erop dat de aanvaller de bal kreeg via de arm van Fer. Daarmee zat de ploeg die beter was met een kater in de kleedkamer.

Ander spelbeeld

Die onverwachte meevaller gaf Feyenoord energie voor de tweede helft. Vlak na rust was invaller Haps dichtbij een treffer, maar zijn schot kwam via Heracles-doelman Blaswich op de lat. Een andere invaller had niet veel later wel succes. Linssen - vrijgespeeld na een steekpassje van Sinisterra - verraste Blaswich in de korte hoek: 2-1. Daarmee had Feyenoord pal voor en meteen na de pauze de schade gerepareerd.

Heracles probeerde daarna nog wel om terug te komen in de wedstrijd, maar de angel was eruit. Net als het geloof en het vuur. Acht minuten voor tijd besliste Geertruida de wedstrijd. De verdediger dook na een vrije trap op tussen Pröpper en Hardenveld en kopte de 3-1 binnen. Diep in de blessuretijd schoot Szöke op aangeven van De La Torre nog de 3-2 binnen, maar de tijd voor een slotoffensief was er niet meer.

Feyenoord - Heracles 3-2 (1-1)

29. Burgzorg 0-1, 45+2 Sinisterra 1-1, 52. Linssen 2-1, 82. Geertruida 3-1, 90+2 Szöke 3-2

Opstelling Heracles: Blaswich; Fadiga (81. Breukers), Pröpper, Rente, Hardeveld; Bijleveld (76. Szöke), Schoofs, Azzaoui; Van der Water (65. Cijntje), Burgzorg (65. Vloet), De La Torre