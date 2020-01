Heracles verlaat na roemloos verlies stilletjes het bekertoernooi

ALMELO - Heracles dacht op het trainingskamp in Spanje het goede gevoel gevonden te hebben, maar de eerste twee duels in het nieuwe jaar laten een heel ander beeld zien. Na de teleurstellende herstart in de competitie in Emmen, ging het woensdag in de beker tegen Vitesse ook mis: 0-2.

Geen plek in de kwartfinales dus voor de Almelose ploeg. Geen thuisduel in een vol stadion tegen Ajax in het verschiet. In plaats daarvan een roemloos slot van een kort avontuur. Heracles verliet voor eigen publiek stilletjes via de achterdeur het bekertoernooi. De ploeg kwam tegen het sluw calculerende Vitesse geen moment in de wedstrijd en sneuvelde zonder ook maar één kans te hebben gecreëerd.



Naargeestig

Heracles-Vitesse was in de eerste helft een naargeestige wedstrijd waarin nauwelijks iets gebeurde. Er was geen tempo, geen vuur, geen intensiteit en er waren geen kansen aan beide kanten. Het enige moment van opwinding vond plaats in de tiende minuut en dat leverde prompt een doelpunt op.

Oud-Heracles-aanvaller Oussama Tannane draaide met zijn linkervoet vanaf de rechterkant een vrije trap voor het doel en tot verrassing van iedereen - doelman Michael Brouwer incluis - verdween de bal in de goal: 0-1. Een toevalstreffer, die paste in het beeld van de eerste 45 minuten. Heracles zette daar tot aan de rust niets tegenover en omdat ook Vitesse weigerde het avontuur te zoeken, ontspon zich er een bedroevend slechte eerste helft in het opvallend lege stadion.

Niet flitsend

Trainer Frank Wormuth besefte dat zijn ploeg muurvast zat en bracht vanaf de eerste minuut na rust twee nieuwe aanvallers: Jeremy Cijntje en Silvester van der Water. Dat ging ten koste van Teun Bijleveld en Mo Osman. Afgelopen zondag moest Osman zijn mindere vorm nog bekopen met een plek op de bank. Zijn terugkeer in de basis duurde woensdagavond slechts 45 minuten.

Met zijn eerste actie van de wedstrijd dwong invaller Van der Water meteen na rust Vitesse-doelman Remko Pasveer tot zijn eerste arbeid van de avond. Dat moment leek even een periode van Almelose druk in te leiden, maar de opleving was van korte duur.

Matavz

Vitesse, dat rustig achterover leunde, kwam na een uur spelen bij één van de spaarzame uitbraken tot dat moment op 0-2. De manier waarop detoneerde bij de wedstrijd, want de goal was van ongekende schoonheid. En opnieuw was Tannane er bij betrokken. Hij vond met een heerlijke passje, de slim uit de rug van de Heracles-verdedigers gelopen Tim Matavz. Die behield oog in oog met Brouwer de rust en het overzicht en zette het zakelijke Vitesse in een zetel.