Heracles verliest na drie overwinningen: ‘Onze slechtste wedstrijd van het seizoen’

Janis Blaswich redde in de eerste helft tegen AZ in Den Haag liefst acht keer. Geen doelman in de eredivisie moest dit seizoen zo vaak in actie komen in een helft. De keeper van Heracles eiste daarmee de hoofdrol op aan Almelose zijde en hield zijn team langer in leven dan de tegenstander wilde. De lat hielp ook, net als de paal trouwens. Het bleef tot de rust 0-0 en dat was precies de bedoeling. Het strijdplan van Heracles luidde: zo lang mogelijk de nul houden. „Als ik zo veel reddingen maak, betekent dat andere spelers geen duels winnen. Ik wil niet te negatief zijn, maar ik ben kwaad. Over de manier waarop we verliezen”, zegt Blaswich net na afloop.