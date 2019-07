Heracles verliest oefenduel bij FC Volendam

Heracles was de betere ploeg in de openingsfase, maar kon dat niet omzetten in grote kansen. Na een kleine twintig minuten spelen dachten de Almeloërs op voorsprong te komen. Navajo Bakboord. Na een mooie pass van Mo Osman speelde hij de bal knap over de Volendamse doelman, maar de treffer werd vanwege buitenspel afgekeurd. Silvester van der Water raakte even later de paal namens Heracles.