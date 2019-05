Heracles verliest ook in Utrecht: einde seizoen

UTRECHT - Voor Heracles Almelo zit het seizoen erop. De ploeg van trainer Frank Wormuth verloor dinsdag tegen FC Utrecht ook de tweede wedstrijd in de play-offs (3-0). Door de nederlaag zijn de Almeloërs niet meer in de race om een Europees ticket. Utrecht is door naar de finale en speelt daarin tegen de winnaar van Groningen - Vitesse.

Heracles speelde in stadion Galgenwaard een goede eerste helft. De Almeloërs moesten in elk geval twee keer scoren om nog kans te maken op de finale (de thuiswedstrijd werd zaterdag met 2-0 verloren, red.). Na tien minuten kwam er al het eerste gevaar van Brandley Kuwas. De aanvaller schoot de bal van randje zestien over. Tien minuten later was Kuwas wederom gevaarlijk, met een schot vanaf links die maar net voorlangs ging.

Twee wissels

Na twintig minuten moesten beide trainers al wisselen. Zowel Riechedly Bazoer als Wout Droste viel uit met een blessure. Voor Bazoer kwam Bahebeck in het veld. Bij Heracles was Bart van Hintum de logische vervanger.

Utrecht wachtte in de eerste helft vooral af, Heracles zocht veelvuldig het doel van David Jensen op. Maar telkens zonder succes. Adrián Dalmau was voor rust het dichtst bij de 0-1 toen hij de bal, na een verdedigingsfout van Utrecht, zowaar voor zijn voeten kreeg. De Spanjaard stuitte in het vervolg op Jensen. Aan de andere kant was de thuisploeg een paar keer gevaarlijk uit de omschakeling, maar Heracles kwam daarbij goed weg.

Strafschop: 1-0

Na de pauze veranderde het spelbeeld. Utrecht werd sterker en opende binnen het uur de score. Mats Knoester legde in het strafschopgebied Cyriel Dessers neer, de bal ging op de stip. Simon Gustafson schoot vervolgens raak: 1-0. Al snel daarna had Utrecht ook de 2-0 op de schoen, maar Janis Blaswich voorkwam dat met een goede redding.

Europese droom

Na ruim een uur bracht Wormuth aanvaller Silvester van der Water in het veld voor aanvoerder Tim Breukers. En even later kwam ook Joey Konings in de ploeg, voor Alexander Merkel. De aanvallende wissels leverde Heracles geen doelpunt op. Sterker: tien minuten voor tijd besliste invaller Bahebeck de wedstrijd met een raak schot van afstand: 2-0. Of dat nog niet genoeg was, maakte Utrecht in de slotminuut zelfs de 3-0 via diezelfde Bahebeck. Daarmee kwam er definitief een einde aan de Europese droom van de Almeloërs.